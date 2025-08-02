الرئيس الايراني يزور مرقد الشاعر الباكستاني إقبال لاهوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" وصل اليوم السبت إلى مدينة لاهور التاريخية عاصمة إقليم البنجاب، على رأس وفد رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الإيراني كل من رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق "نواز شريف" ورئيسة وزراء إقليم البنجاب "مريم نواز شريف"، حيث جرت مراسم استقبال في مطار لاهور.

وخلال زيارته لمرقد علامة لاهوري، قام الرئيس بزشكيان بالتوقيع على سجل الزوار؛ مشيدا بمكانة هذا الشاعر والفيلسوف الباكستاني العظيم.

وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني الرسمية إلى باكستان يومين، وتتضمن مباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان، وتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين الجارين.