باكستان... 300 قتيل في فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة شمالي البلاد

أدّت فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة شمالي باكستان إلى مقتل 300 شخص على الأقل، في تلال وجبال إقليم خيبر بختون خوا، بحسب ما أفاد به مسؤولون باكستانيون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤولو إنقاذ، أمس الجمعة، إنّه جرى نقل أكثر من 2000 شخص في منطقة سوات، إلى مناطق أكثر أماناً بعد أن فاضت أنهار على جانبيها.

وتحطّمت طائرة هليكوبتر كانت تحمل إمدادات إغاثة للمتضررين من الفيضانات في باجور، القريبة من الحدود مع أفغانستان، بسبب سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي أدّى إلى مقتل أفراد طاقمها الـ5.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لقي مئات الأشخاص حتفهم في باكستان، حيث شهدت البلاد هطول أمطار أكثر من المعتاد خلال موسم الأمطار الموسمية الحالي، مما أدى إلى جرف طرق ومبانٍ.

وإزاء الأوضاع التي شهدتها باكستان بفعل الأمطار، ترّأس رئيس الحكومة شهباز شريف اجتماعاً طارئاً من أجل بحث حالة الفيضانات، بحسب ما أعلنه بيان صادر عن مكتبه.

