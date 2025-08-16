سنائي يعلن عن زيارة مرتقبة لبزشکیان إلى أرمینیا وبیلاروس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهدي سنائي، المستشار السياسي في مكتب الرئيس، كتب على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) أن "الدكتور بزشكيان سيقوم اعتباراً من عصر الاثنين 18 آب بزيارة رسمية تستمر يومين إلى أرمينيا وبيلاروس. تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال التجاري، والتوقيع على وثائق تفاهم، من أبرز أهداف هذه الزيارة. وكان من المقرر أن تجريا هاتان الزيارتان في تموز/يوليو الماضي، غير أنّهما تأجّلتا".

وأضاف سنائي أن الرئيس تلقّى دعوة للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستُعقد في الصين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

يُشار إلى أنّ رئيس الجمهورية كان قد قام مؤخراً بزيارة إلى باكستان، أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.

