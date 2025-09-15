انطلقت الدورة الحادية عشرة لفريق العمل رفيع المستوى المعني بشؤون بحر قزوين في عشق آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي: انطلقت اليوم الدورة الحادية عشرة لفريق العمل رفيع المستوى المعني بشؤون بحر قزوين في عشق آباد، تركمانستان، بحضور ممثلين خاصين من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وأضاف: في هذه الدورة سيتم مناقشة وتبادل مختلف القضايا مثل كيفية رسم خطوط الأساس، ودراسة انخفاض منسوب مياه بحر قزوين، وعقد القمة السابعة لبحر قزوين والاجتماع الأول لمحافظي دول حوض بحر قزوين الذي تستضيفه بلادنا، والمسائل المتعلقة بأمانة اتفاقية حماية البيئة البحرية لبحر قزوين (اتفاقية طهران)، والاجتماعات الخماسية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز التعاون.

