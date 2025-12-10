وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح المدير التنفيذي لشركة الاستثمار والتنمية في قشم، علي توسطي، في حديثه اليوم الأربعاء لمراسل وكالة "إرنا"، قائلا:"ان جزيرة قشم وهي أكبر جزيرة إيرانية مطلة على مياه الخليج الفارسي، على عتبة تحول تاريخي. "

وتابع : هناك برامج تنموية كبرى قيد التنفيذ لتحويلها من منطقة حرة تتمتع بمزايا تجارية وضريبية فقط، إلى منصة اقتصادية متعددة الأوجه ذات أهمية استراتيجية، ستساهم بشكل حاسم في مستقبل الاقتصاد الإيراني.

وأضاف توسطي أنه تم وضع "خارطة طريق شاملة" لتحويل جزيرة قشم إلى مركز اقتصادي متكامل يرقى الى المستوى الدولي، موضحا أن هذه الخطة تستند إلى أربعة أركان رئيسية، هي:الطاقة، وسلسلة التوريد الذكية، وتربية الأحياء المائية التقنية والمصايد التكنولوجية، والسياحة المستدامة.

و أوضح المدير التنفيذي لشركة الاستثمار والتنمية في قشم، أبعاد هذا التحول الكبير، مؤكدا على التغيير الجذري في نموذج التنمية لهذه الجزيرة، قائلا:"لقد تغيّر النمط الادراي لقشم. لم نعد نتحدث فقط عن الإعفاءات الضريبية والمزايا الجمركية، بل عن بيئة اقتصادية ذكية متكاملة، تتشابك فيها الطاقة، والخدمات اللوجستية العالمية، والاقتصاد البحري، والبنية التحتية الرقمية بشكل متناسق، بهدف تحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة من الموقع الفريد الذي تتمتع به هذه الجزيرة على المستوى العالمي. "

وأردف توسطي :"في هذا النموذج الجديد، تضطلع الحكومة وهيئة المنطقة الحرة في قشم بدور المُسهِّل والشريك الاستراتيجي للقطاع الخاص، وليس كجهة رقابية أو جهة مانحة للتصاريح فقط. نحن نسعى لجذب مستثمرين يبحثون عن شريك موثوق لتنفيذ مشاريع كبرى ومستدامة. "

