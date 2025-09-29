https://ar.mehrnews.com/news/1963234/ ٢٩/٠٩/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ ص رمز الخبر 1963234 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٩/٠٩/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ ص فيديو...لحظة تدمير برج مكة في مدينة غزة دُمر برج مكة في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بهجوم شنه المحتلون الصهاينة. تحميل 5 MB رمز الخبر 1963234 کپی شد محتوى ذات صلة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على ايران خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن اتساع اعترافات الدول بفلسطين وتنديدها بإسرائيل في الأمم المتحدة رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية: كره العالم للصهاينة سيبقى حتى لو انتهت حرب غزة سمات فلسطين غزة الكيان الصهيوني
