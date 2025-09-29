  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ ص

فيديو...لحظة تدمير برج مكة في مدينة غزة

فيديو...لحظة تدمير برج مكة في مدينة غزة

دُمر برج مكة في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بهجوم شنه المحتلون الصهاينة.

تحميل 5 MB

رمز الخبر 1963234

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات