اتساع اعترافات الدول بفلسطين وتنديدها بإسرائيل في الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس الاثنين.

وقال ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف “نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل في الشرق الأوسط”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر. وتابع “لا مبرر لما يحدث في غزة ويجب إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح”.

وفي الوقت نفسه أعرب عن تعاطفه مع الإسرائيليين، وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن عن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين. وقال فريدن في كلمته خلال المؤتمر إن “حل الدولتين يظل هو الطريق الوحيد للتحرك قدما على مسار السلام الدائم”.

كما أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في كلمة أمام المؤتمر الدولي عن اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

بدوره، أعلن أمير موناكو ألبير الثاني الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وقال في كلمة مماثلة “نود الاعتراف بدولة فلسطين بموجب القانون الدولي. يجب أن لا يبقى السلام حلما بعيد المنال، والحل القائم على دولتين يعيشان جنبا إلى جنب سيحقق الاستقرار في المنطقة”.

كما أعلنت بلجيكا أيضا الاعتراف بدولة فلسطين، وقال رئيس وزرائها بارت دي ويفر في كلمته “الاستيطان الإسرائيلي، والعملية العسكرية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وإعلان الحكومة الإسرائيلية عدم وجود دولة فلسطينية، جميعها أسباب إضافية تدفعنا لإعلان اعترافنا بدولة فلسطينية”.

من جانبها، أعلنت وزيرة خارجية أندورا إيما تور فاوس من الأمم المتحدة اعتراف بلادها رسميا بدولة فلسطين.

وبإعلان الدول الست الاثنين يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين، إلى أكثر من 150 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر إقامتها في العام 1988.

/انتهى/