لازاريني:"أونروا" على حافة الهاوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، "فيليب لازاريني"،، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، عن الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة والتحديات المادية التي تواجهها الوكالة ووقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية وغيرها من المواضيع.

وقال: ما زال لدينا 12 ألف موظف من "أونروا" (من أطباء ومدرسين وغيرها من المجالات) في غزة، ويعانون من ويلات (الحرب) كغيرهم من أهل غزة، حيث هجروا قسرياً أكثر من مرة. لدى العديد منهم أقارب قُتلوا، وأطفال أُصيبوا، ويُعانون كغيرهم من الجوع الذي يضرب غزة، ويعيشون في الملاجئ (الخيم أو ما تبقى من المدارس أو العراء والبيوت المهدمة).

وقال لازاريني: كما تعلمون دفع بعض زملائنا حياتهم ثمناً، إذ قُتل قرابة 370 من موظفي "أونروا" في غزة، وقد يكون العدد أكبر نظراً للعملية العسكرية الضخمة الجارية حاليا في شمال غزة، حيث يضطر الناس للنزوح إلى الجنوب بسبب الوضع.

وأضاف: أما في الضفة فيستمر موظفونا بتقديم الخدمات على الرغم من عنف المستوطنين والعمليات العسكرية اليومية الجارية. ورغم وحشية الاحتلال، فهم يواصلون فتح المدارس والمراكز الصحية وغيرها ويمكنون الوكالة من الوفاء بولايتها.

وفي ما يخص الوضع المادي فـ"أونروا" وأشار إلى أنه على حافة الهاوية ومنذ مدة طويلة.

وصرح أنه" لدينا اليوم عجز يزيد على 200 مليون دولار من الآن وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل. أناشد الدول الأعضاء تقديم أموال جديدة وزيادة كبيرة لتمكين الوكالة من مواصلة خدماتها."

وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)لقد اتخذت هذا العام بالفعل الكثير من إجراءات ضبط التكاليف وإجراءات التقشف التي بلغت قيمتها أكثر من 150 مليون دولار، ولكن إذا لم تتلق المزيد من الأموال، فلن يكون لديها خيار آخر سوى اتخاذ قرار مؤلم إضافي.

وأكد لازاريني على "الحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وقال إن الأولوية القصوى هي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى غزة بشكل كبير.

وتابع: بدون شك إن الهجوم على التعليم هو هجوم على هوية الفلسطينيين وتاريخهم أيضا.

