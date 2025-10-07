https://ar.mehrnews.com/news/1963528/ ٠٧/١٠/٢٠٢٥، ١١:٣٥ ص رمز الخبر 1963528 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/١٠/٢٠٢٥، ١١:٣٥ ص فيديو...هل كانت عملية طوفان الأقصى خطأً؟ الشهيد سيد حسن نصر الله يرد على سوال "هل كانت عملية طوفان الاقصى خطا"؟ تحميل 6 MB رمز الخبر 1963528 کپی شد محتوى ذات صلة طوفان الأقصى .. نتيجة عملية لاستراتيجية الشهيد سليماني الصين تمتنع عن اعتبار "طوفان الاقصى" عملية ارهابية المشاط: عملية طوفان الأقصى بداية النهاية للكيان الصهيوني توثيق عملية "طوفان الأقصى" رسميا في تقويم الجمهورية الاسلامية سمات فلسطين غزة الشهيد سيد حسن نصرالله
