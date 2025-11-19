وفد دبلوماسي من السفارة السويسرية يزور جامعة شريف للتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن جامعة شريف للتكنولوجيا، زار وفد من السفارة السويسرية في طهران، جامعة شريف للتكنولوجيا، يضم لورانس ستروبين، نائب السفير، وفاليري فاغنر، السكرتيرة الأولى للسفارة.

جاءت الزيارة بهدف إطلاع الوفد الدبلوماسي على عملية تنفيذ مشروع بحثي مشترك بين جامعة شريف للتكنولوجيا والمعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيورخ (ETH Zurich). وفي وقت لاحق، زار ممثلو السفارة أقسامًا مختلفة من الجامعة، والمجمع التكنولوجي، وعددًا من الكليات.

بعد هذه الزيارة، عُقد اجتماع استراتيجي في مركز الشؤون الدولية بالجامعة بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث نوقشت سُبل تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي والبحثي بين الطرفين وتبادلت الآراء.

في هذا الاجتماع، أكد الدكتور روشندل على ضرورة توسيع نطاق المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية لإيران وسويسرا، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإدارة موارد المياه، والاستدامة البيئية، وتحسين الإنتاجية في النظم الزراعية ونظم الدفيئات الزراعية.

كما أكد الدكتور صادقي على تعزيز التعاون الدولي القائم من خلال زيادة تبادل الطلاب والأساتذة، وعقد الندوات وورش العمل المشتركة، والدورات الصيفية، وبرامج البحث المشتركة.

وأعرب الوفد السويسري عن ارتياحه لتقدم المشروع المشترك بين جامعة شريف والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، معتبرًا النتائج المحققة مهمة. وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الآراء والسعي إلى تطوير مجالات التعاون بين المؤسستين.

/انتهى/