المصارعون الايرانيون يظفرون بالذهب في ألعاب التضامن الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المباريات النهائية والترتيبية لوزني 97 كغم و 130 كغم ضمن منافسات المصارعة الرومانية بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، أقيمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وفي منافسات الوزن 97 كغم، بدأ المصارع الإيراني "محمد هادي ساروي" مشواره بفوز ملفت 7-1 على "رويابا فادي" من الجزائر.

وفي نصف النهائي، تألق "ساروي" مجددا وتغلب على "إبراهيم فلاتاح" من السعودية بنتيجة 0-9، لينتقل إلى المباراة النهائية حيث واجه "مراد أحمديف" حامل برونزية العالم من جمهورية آذربيجان، وقد تغلب عليه بنتيجة 5 - 1 ليتقلد الميدالية الذهبية من هذه البطولة.

وفي منافسات الوزن 130 كغم، بدأ الإيراني "فردين هدايتي" مشواره بفوز 3-0 على "محمد عبد اللطيف" من مصر ثم تابع عروضه القوية بالفوز على "بكا كاندلاكي" من جمهورية آذربيجان 0-8، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وفي نصف النهائي، تألق "هدايتي" مجددا وتغلب على "رومن كيم" من قيرغيزستان بنتيجة 0-9، لينتقل إلى المباراة النهائية حيث واجه "محمد عبد اللطيف" المصري، وقد تغلب عليه بالتفوق فنّيا ليحصل على الميدالية الذهبية في هذه البطولة.

وسجل منتخب المصارعة الرومانية الإيراني رقما قياسيا بحصوله على معدل مئة بالمئة من الميداليات في الأوزان الستة لهذه الدورة من الألعاب؛ حيث احرز كل من "سعيد إسماعيلي" في وزن 67 كغم، و"غلام رضا فرخي" في وزن 87 كغم، و"محمد هادي ساروي" في وزن 97 كغم، و"فردين هدايتي" في وزن 130 كغم، الميداليات الذهبية.