فيدان: طاقات واسعة للتعاون بين إيران وتركيا…ندعم طهران في ملفها النووي ونعارض العقوبات ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال «هاكان فيدان» خلا مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني بعد لقائهما في طهران: أشكر لكم حسن الضيافة التي أبديتموها لي وللوفد المرافق.

وأضاف: كانت الجلسات بين الوفود والمحادثات الثنائية مثمرة. ناقشنا قضايا التجارة والطاقة وملفات أخرى مختلفة، وتبيّن أنّ هناك طاقات كبيرة للتعاون يجب العمل عليها أكثر؛ ولا سيما في مجالات استخدام المعابر الحدودية، والنقل، واللوجستيات، وهي ملفات تأخر فيها البلدان إلى حدّ ما.

وقال وزير الخارجية التركي: ينبغي لنا التركيز على بعض النقاط من أجل توسيع مجالات التعاون.

وأوضح فيدان: في ما يخصّ الهجرة غير النظامية، تواجه تركيا وإيران تحديات متشابهة، وهذا الموضوع يحظى بأهمية لدى البلدين. فتركيا وإيران دولتان قويتان في المنطقة.

وتابع: كما ناقشنا قضايا أخرى، من بينها غزة وفلسطين ولبنان والاعتداءات الإسرائيلية. وبحثنا كذلك مسألة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية التركي: تطرقنا أيضاً إلى الملف النووي، وشددتُ على أنّ تركيا كانت دائماً إلى جانب إيران وستبقى كذلك.

وأكد فيدان أنّ العقوبات غير العادلة المفروضة على إيران يجب رفعها، لافتاً إلى أنّ قضية السلام في سوريا وأوكرانيا تكتسب أهمية لدى الجانبين.

وقال: سألتقي أيضاً بعد ظهر اليوم بالسيدين قاليباف ولاريجاني.

