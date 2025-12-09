العراق يرفع أنصار الله وحزب الله من قائمة تجميد الأصول

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة السومرية الإخبارية، أن لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق أنهت الجدل الدائر حول إدراج أنصار الله اليمنية وحزب الله اللبناني في قائمة الإرهابيين.

وقررت اللجنة رفع اسمي هاتين المنظمتين من قائمة تجميد أموال الإرهابيين.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا سابقًا أن هذا القرار حدث بالخطأ، وأن حزب الله وأنصار الله أُدرجا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

ووفقًا لوثيقة نُشرت في اجتماع اللجنة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول، تقرر تعديل الفقرتين 18 و19 من الوثيقة المنشورة بشأن إدراج أنصار الله وحزب الله ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

