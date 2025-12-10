إيران : العودة المستدامة للاجئين الأفغان إلى بلادهم تتطلب استثمارا دوليا حقيقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "بحريني" ادلى بهذا التصريح في كلمة له خلال الاجتماع الـ 116 لمجلس منظمة الهجرة الدولية؛ حيث وصف الحروب وتزايد عدم الاستقرار العالمي، بانه ادى إلى موجات جديدة من النزوح القسري.

وأشار إلى استضافة إيران لملايين المواطنين الأفغان؛ مبينا أن الضغوط الكبيرة على المجتمعات المضيفة ونقص المساعدات الدولية تجعل استمرار هذا الوضع بلا حدود أمرا غير ممكن.

ولفت السفير الإيراني إلى زيادة معدلات البطالة والضغط على الخدمات الأساسية في المحافظات الحدودية الايرانية، وتركيز المساعدات على الحماية بدلا من العودة وإدارة الحدود؛ مصرحا ان إيران تحتفظ بحقها السيادي في إعادة المواطنين غير النظاميين.

واقترح "بحريني" أن يقوم كبار مسؤولي منظمة الهجرة الدولية بزيارة المناطق الحدودية في إيران بهدف البحث عن حلول مشتركة وفعالة على أرض الواقع.

يذكر أن اجتماع مجلس منظمة الهجرة الدولية السنوي يعد أهم منصة لاتخاذ القرارات في المنظمة، ويعقد بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في جنيف؛ حيث تناقش، بفعالية، آخر التطورات المتعلقة بالهجرة العالمية والسياسات والتعاون اللازم لإدارة الهجرة الدولية