العميد معدني: الحرس الثوري في ذروة الجاهزية الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن إبراهيم رضائي: في جلسة اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، قدم العميد ولي معدني، نائب رئيس العمليات في القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، تقريرًا عن مناورات سهند 2025 الأخيرة، والتي أقيمت بحضور أعضاء من شنغهاي.

وأضاف: قال الجنرال ماني إن هذه المناورات أُجريت بالتعاون مع منظمة شنغهاي، ونظرًا لعضوية إيران في حكومة الشهيد رئيسي في هذه المنظمة، تُجري شنغهاي مناورات سنوية، وهذه المرة أُجريت هذه المناورات في إيران.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أعلن العميد معدني أن المناورة أُجريت سابقًا في دول كالهند والصين، وهذه المرة شاركت وتعاونت 10 دول مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المناورة. وأشار إلى الأعمال والإجراءات التي نُفذت قبل المناورة حتى أُجريت بالتعاون مع مختلف الجهات، وقال إن أهداف مناورة "سهند 2025" تتمثل في رفع مستوى المعرفة العسكرية، والتوصل إلى فهم مشترك للإرهاب، ونقل الخبرات بين أعضاء شنغهاي. أُجريت هذه المناورة بمشاركة 9 دول أعضاء في شنغهاي، بالإضافة إلى أربع دول ضيفة، وهي المملكة العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان وأذربيجان. وحضر المناورة 111 ضابطًا أمنيًا وعسكريًا رفيع المستوى من دول أجنبية. وشارك في المناورة 66 وفدًا رفيع المستوى، ونُفذت أول عملية ميدانية متعددة الأطراف بمشاركة 10 دول أعضاء في شنغهاي، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية.

وقال: "وصف العميد معدني المراحل الخمس لهذه المناورات التي أجريت بشكل عملي، حيث كانت عمليات المراقبة والاستطلاع الجوي والإشاري، والعمليات الهجومية للملاحقة عبر الحدود، والعمليات الدفاعية على الحدود، وعمليات ملاحقة وتدمير الجماعات الإرهابية، وعمليات المطاردة من بين المراحل الخمس لمناورات سهند 2025".

وأضاف رضائي: إن الجنرال ماني أشار أيضاً إلى أعمال القوات البرية للحرس الثوري خلال حرب الـ12 يوماً في الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية في البلاد، وأكد على جاهزية القوات البرية للحرس الثوري لمواجهة التهديدات، قائلاً: نحن في ذروة الجاهزية الدفاعية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية ومستعدة للرد على أي تهديد ولن تسمح بأي اعتداء.