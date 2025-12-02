قائد مناورات سهند 2025: الحرس الثوري هو المهندس الأمني ​​لمكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد ولي معدني، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة مناورات سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب: "تفخر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية بإجراء هذه المناورة التي تستضيفها القوة البرية للحرس الثوري الإيراني في منطقة شبستر بأذربيجان الشرقية بعد عامين من العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف: "بدأت هذه المناورة بمهمة الحرس الثوري الإيراني العام الماضي بأمر من الفريق شهيد باقري، وتم تسليمها إلى القوة البرية للحرس الثوري الإيراني".

وقال قائد مناورات سهند 2025 المشتركة لمكافحة الإرهاب: "بعد عقد اجتماعات تنسيقية وإرسال خطة المناورة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، سافر رئيس اللجنة وأمينها إلى إيران للتنسيق في عام 1404".

أشار العميد معدني إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون تُدرج مناورات مكافحة الإرهاب السنوية على جدول أعمالها، وتابع قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية والحرس الثوري الإيراني هما رابع دولة وقوة مسلحة تستضيف هذه المناورات.

ستُعقد مناورات منظمة شنغهاي للتعاون المشتركة لمكافحة الإرهاب، والمعروفة باسم "سهند 2025"، لمدة خمسة أيام، بمشاركة 18 وفداً رفيع المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات العسكرية والأمنية الإقليمية، وباستضافة القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي وبالتعاون مع وزارة الخارجية، في قضاء شبستر بمحافظة أذربيجان الشرقية.

