قمة قادة دول بحر قزوين ستنعقد في طهران خلال شهر آب/أغسطس القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اجتماع الممثلين الخاصين للجمهورية الإسلامية الايرانية وفيدرالية روسيا في شؤون بحر قزوين، يوم الثلاثاء بحضور كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية والممثل الخاص لبلاده في شؤون بحر قزوين، ونيكولاي أودوفيتشينكو، الممثل الخاص لروسيا في هذا المجال، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة ببحر قزوين، بما في ذلك التنسيقات اللازمة لانعقاد القمة السابعة لدول بحر قزوين الساحلية في طهران خلال شهر آب/أغسطس 2025، ومراجعة القضايا البيئية مثل انخفاض منسوب مياه بحر قزوين، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة بحر قزوين.

وجرى هذا الاجتماع في إطار تعزيز التفاعلات الثنائية ومتعددة الأطراف وفي سياق تعاون دول بحر قزوين الساحلية.

