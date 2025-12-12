الرئيس بزشكيان يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة على هامش قمة تدابير بناء السلام والثقة الدولية في عشق آباد، تركمانستان.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة.

وأشار المسؤولان رفيعا المستوى من البلدين، خلال المحادثات، إلى الإمكانيات الواسعة لإيران وباكستان في مجالات النقل والعبور وتطوير البنية التحتية الحدودية، مؤكدين على المتابعة العملية للاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى إسلام آباد.

كما اعتبر الجانبان تطوير طرق الاتصال، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون الاقتصادي من المتطلبات الأساسية لتوسيع العلاقات.

وخلال الاجتماع، نوقشت قضايا إقليمية وأهمية تعزيز التنسيق في إطار المبادرات المشتركة.

وشدد الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والحدودية، واعتبرا توسيع نطاق التفاعلات في مجالات الطاقة والتجارة وأمن الحدود وتطوير الأسواق الحدودية وتعزيز العلاقات الشعبية أمراً أساسياً لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيزها، وفي توطيد العلاقات بين البلدين على مسارها التصاعدي الحالي.

