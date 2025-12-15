تصريحات متسرعة من مسؤولين صهاينة ودور محتمل لهم في حادثة سيدني

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح إبراهيم عزيزي ردًا على الهجوم العنيف الذي وقع في سيدني، أستراليا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص: "تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا العمل الإجرامي، ونؤمن بضرورة التعامل بحزم مع أي شخص أو منظمة إرهابية ارتكبت هذه الجريمة".

وأضاف، معربًا عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميق مع الشعب الأسترالي: "إن منطق الجمهورية الإسلامية في هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم المماثلة، هو إدانتها بشدة".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن هذه المقاربات المتخلفة تُظهر عجز الجناة وقادتهم ومنفذيهم".

كما قال عزيزي ردًا على الادعاءات الكاذبة والمتسرعة التي أطلقتها وسائل الإعلام ومسؤولو الكيان الصهيوني حول أسباب وعوامل هذا الحادث: "إن التصريحات المتسرعة التي أدلى بها مسؤولو الكيان الصهيوني الزائف والمجرم حول هذا الحادث الإرهابي تُشير على الأرجح إلى أن هذا الكيان نفسه قد لعب دورًا في هذا الحادث".

