إيران وبنغلاديش تؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بین البلدین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء آخر مستجدات العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك في المحافل الدولية.

وأشار الجانبان إلى العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون والتشاور.

عُقد المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في الرياض بمشاركة وزراء خارجية دول مختلفة، تحت شعار "عقدان من الحوار من أجل الإنسانية: نحو عهد جديد من الاحترام والتفاهم المتبادل في عالم متعدد الأقطاب"، واستضافته المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الأمم المتحدة للحضارات. وشارك في هذا الاجتماع وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

