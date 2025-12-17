العميد جهانشاهي: القوات البرية للجيش الايراني تحولت إلى قوة تكنولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد جهانشاهي قال اليوم الأربعاء في حفل تجمع النخب العلمية والذي أُقيم بمناسبة "أسبوع الابحاث": لا يخفى على أحد أهمية العلم والبحث، ففي المرحلة الراهنة يُعد البحث والتحقيق بمثابة سلاح استراتيجي في مواجهة التهديدات التكنولوجية للأعداء".

وأشار إلى أن القوات البرية للجيش سارت وفق توجيهات ورؤية القائد العام للقوات المسلحة في مجالات العلم والمعرفة والتكنولوجيا، واضاف: "القوات البرية للجيش لا تنظر إلى البحث على أنه نشاط أكاديمي فحسب، بل تعتبره مسؤولية وطنية وخط دفاع أول عن استقلال البلاد وهويتها".

كما نوه إلى التهديدات المادية (الصلبة) التي يشنها العدو، موضحًا: "الأعداء اليوم لا يقتصرون على التهديدات الصلبة في أجندتهم فحسب، بل يستخدمون خلاصة تكنولوجيا العالم بأي شكل كان".

وقال العميد جهانشاهي: "لقد بدأت القوات البرية للجيش أنشطة وبرامج جيدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكم، والمواد، والنظم البيئية وغيرها، ونحن نؤمن بأن كل واحدة من هذه التقنيات ستشكل جدارًا دفاعيًا متينًا للبلاد".