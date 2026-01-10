لاريجاني: نحن نفصل بين الاحتجاجات الشعبية وعمليات المجاميع شبه الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ردا على سؤال حول ما إذا كانت أعمال الشغب تشكل امتدادا للحرب المفروضة التي امتدت لـ 12 يوماً قال لاريجاني: من خلال إلقاء نظرة على حرب الـ 12 يوماً وكذلك على التطورات الراهنة يمكن الحصول على جواب لهذا الاستفسار، فينبغي إدراك حقيقة إننا مازلنا نخوض الحرب، فبعد حرب الـ 12 يوماً لم يكن هناك سلام ولا وقف إطلاق للنار، بمعنى إنه لم يتم وضع قواعد لكي يقرها الطرفان ولم تكن هناك جهات رقابية على وقف إطلاق النار بل إن ما حدث هو مجرد توقف لإطلاق النار ليس إلا.