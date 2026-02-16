  1. إيران
الحكومة تدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في مراسم أربعينية شهداء وضحايا الاحداث الاخيرة

دعا مجلس الوزراء الإيراني، أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة في مراسم إحياء أربعينية شهداء وضحايا أحداث يومي الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير في البلاد، والتي تُقام يوم الثلاثاء 17 شباط/فبراير بالعاصمة طهران ومراكز المحافظات الاخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مجلس الوزراء، في بيان له، الاثنين، أن "حضور المواطنين في هذه المراسم يُشكّل بلسماً لقلوب ذوي الشهداء والاسر المكلومة".

وبحسب البيان، تُقام المراسم في طهران ابتداءً من الساعة 14:30 في مصلّى الإمام الخميني (رض)، وفي مدينة مشهد المقدسة (شرق ايران) عند الساعة 18:00 في المرقد المطهّر للإمام الرضا (ع)، إضافة إلى تنظيم مراسم مماثلة في مراكز المحافظات الأخرى.

وشار البيان الى، أنّ الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تحوّلت خلالها احتجاجات مدنية لبعض المواطنين إلى أعمال شغب واضطرابات عنيفة، كانت مؤلمة ومحزنة لجميع خَدَمة الشعب.

وأضاف، أنّ "استشهاد وفقد أكثر من ثلاثة آلاف من أبناء الشعب الايراني خلال تلك الأحداث شكّل خسارةً لا يمكن تعويضها بالنسبة للمجتمع الإيراني".

