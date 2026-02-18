الرئيس الايراني يهنئ الدول الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف مسعود بزشكيان، في رسالته المهنئة لقادة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل بأنه فرصة سانحة للارتقاء بالنفس، وتزكية الذات، والتمهيد للتقرب إلى الله وبلوغ الكمال، وأكد أن الرسالة الاجتماعية لهذه المناسبة المباركة هي الوحدة والتضامن بين المسلمين، والاهتمام بقضايا المجتمع الإسلامي وشؤونه، والتعاون والتكاتف لحلها.

وشدد الرئيس الايراني على أن العالم الإسلامي اليوم أكثر عرضةً من أي وقت مضى للمؤامرات الخبيثة وأهداف المستبدين والتوسعيين ومروجي الظلم العالمي، أنهم يسعون إلى استهداف السلام والأمن ووحدة الأراضي والتنمية بالعدوان والحرب والقتل، وبإثارة الفوضى والخلافات داخل الدول الإسلامية، ونهب كرامة الإنسان ومواردها الوطنية والحيوية، وتعريض حياة الناس ومعيشتهم لأضرار جسيمة وأزمات كبرى.

وفي هذه الرسالة، أعرب بزشكيان عن أمله في أن تسعى جميع الدول الإسلامية، في ضوء رسالة وحدة شهر الضيافة الآلهية والجهود المشتركة لتحقيق مُثل الدين الإسلامي، إلى تعزيز التعاون ومواجهة الانقسام والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية.