٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٤٤ م

قائد الثورة يتبرع بخمسين ميليار ريال لإطلاق سراح السجناء المحتاجين

تبرع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بخمسين ميليار ريال لإطلاق سراح السجناء المحتاجين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية مهرجان لجنة الدية لجمع التبرعات لمساعدة السجناء المدانين بجرائم غير عمدية وغير قادرين على دفع الدية التي بذمتهم، خصص قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، خمسين ميليار ريال لهذا العمل الخيري.

يُقام مهرجان لجنة الدية لجمع التبرعات لمساعدة السجناء المدانين بجرائم غير عمدية وغير قادرين على دفع الدية التي بذمتهم سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، بفضل جهود اللجنة الشعبية لقضايا أموال الدية ومساعدة السجناء المحتاجين، وبحضور وفد من المسؤولين والمتبرعين في طهران ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

