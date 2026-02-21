ضبط أكثر من 10 أطنان من المخدرات وتفكيك 53 عصابة تهريب في يزد

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد "أحمد نغهبان" للصحفيين صباح السبت: بعد أشهر من العمل الاستخباراتي، علمت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة يزد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات الصناعية إلى طرق النقل في يزد.

وأضاف: باستخدام تقنيات الشرطة الذكية، رصد الضباط سيارة من طراز "برادو" التي كانت تقل الشحنة، وأوقفوها في عملية مفاجئة على الطرق الصحراوية في يزد، حيث أُلقي القبض على أحد المشتبه بهم.

وصرح قائد شرطة المحافظة: خلال تفتيش السيارة، عُثر على طن من المخدرات من نوع "كريستال"، كان المهربون يعتزمون نقلها من الحدود الشرقية للبلاد إلى المحافظات الوسطى.

وأشار العميد نغهبان إلى أن تحديد هوية باقي أفراد عصابة التهريب هذه والقبض عليهم ضمن أولويات الشرطة، وتابع: منذ بداية هذا العام، ضبطت شرطة يزد أكثر من 10 أطنان من أنواع مختلفة من المخدرات، وألقت القبض على 520 مهربًا في هذا الصدد.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن: ضبط 480 مركبة خفيفة وثقيلة تابعة للمهربين وتدمير 53 عصابة ناشطة في مجال استيراد المواد الأفيونية هي من بين الإنجازات الأخرى لشرطة محافظة يزد في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة./انتهى/