وسائل الإعلام الأمريكية: الصراع عسكري مع إيران قد يدفع أنظمة الدفاع الجوي الامريكية حافة الانهيار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أشارت المجلة الأمريكية "بوليتيكو" إلى أن صراعًا عسكريًا مطولًا مع إيران قد يدفع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الحيوية إلى حافة الانهيار.

وأوضحت "بوليتيكو"، مشيرةً إلى أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يُقلل بشكل كبير من مخزونات الأسلحة الأمريكية ويُعرّض القوات الأمريكية لمخاطر أكبر، أن حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو يواجهون أيضًا نقصًا في أنظمة باتريوت، لا سيما في سياق إرسالها إلى أوكرانيا.

وتابعت المجلة: أن الولايات المتحدة استهلكت حتى الآن ما يصل إلى 20% من صواريخ ستاندرد-3 الاعتراضية المُتوقعة لعام 2025، وما بين 20 و50% من صواريخ منظومة ثاد.

