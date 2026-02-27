وزارة الكهرباء العراقية تعلن استئناف ضخ الغاز الإيراني بواقع 7 ملايين متر مكعب يومياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عودة ضخ الغاز الإيراني إلى المحطات الكهربائية بمعدل (7) ملايين متر مكعب يومياً، ما أسهم في استقرار منظومة الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، إن المنظومة الوطنية سجلت استقراراً في الأحمال وساعات التشغيل، موضحاً أن إعادة ضخ الغاز المستورد ساعدت في تشغيل الوحدات المتأثرة في محطة كهرباء بسماية، إضافة إلى وحدة توليد في محطة المنصورية بمحافظة ديالى.

وأشار إلى أن خطط الوزارة تسير وفق البرنامج المقرر، وتشمل أعمال صيانة وتأهيل وتوسعة لمحطات الإنتاج، بهدف تحقيق الجهوزية الكاملة قبل ذروة الأحمال الصيفية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة النفط العراقية للمناورة بالغاز الوطني والوقود المحلي لضمان استمرارية تشغيل المحطات دون انقطاع.

