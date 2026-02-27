  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ١:٤٩ م

وزارة الكهرباء العراقية تعلن استئناف ضخ الغاز الإيراني بواقع 7 ملايين متر مكعب يومياً

وزارة الكهرباء العراقية تعلن استئناف ضخ الغاز الإيراني بواقع 7 ملايين متر مكعب يومياً

قالت وزارة الكهرباء العراقية إن إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق استؤنفت بمعدل سبعة ملايين قدم مكعبة في اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عودة ضخ الغاز الإيراني إلى المحطات الكهربائية بمعدل (7) ملايين متر مكعب يومياً، ما أسهم في استقرار منظومة الطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، إن المنظومة الوطنية سجلت استقراراً في الأحمال وساعات التشغيل، موضحاً أن إعادة ضخ الغاز المستورد ساعدت في تشغيل الوحدات المتأثرة في محطة كهرباء بسماية، إضافة إلى وحدة توليد في محطة المنصورية بمحافظة ديالى.

وأشار إلى أن خطط الوزارة تسير وفق البرنامج المقرر، وتشمل أعمال صيانة وتأهيل وتوسعة لمحطات الإنتاج، بهدف تحقيق الجهوزية الكاملة قبل ذروة الأحمال الصيفية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة النفط العراقية للمناورة بالغاز الوطني والوقود المحلي لضمان استمرارية تشغيل المحطات دون انقطاع.

/انتهي/

رمز الخبر 1968774
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات