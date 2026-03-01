بوتين يُقدّم التعازي في استشهاد قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي، أعلن القصر الرئاسي الروسي (الكرملين) في بيان: في رسالة إلى نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أعرب الرئيس الروسي عن أحرّ التعازي والمواساة في استشهاد آية الله خامنئي.

ووصف الرئيس الروسي اغتيال قائد الثورة الاسلامية بأنه انتهاك صارخ لجميع المعايير الأخلاقية والقوانين الدولية، مضيفًا: سيبقى قائد الثورة الاسلامية في ذاكرة روسيا كرجل دولة بارز أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران.

استشهد قائد الثورة الإسلامية في هجوم مشترك شنّته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.