بزشكيان: مجلس القيادة المؤقت بدأ مهامه

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، قال في رسالة مصوّرة وجّهها إلى الشعب الإيراني، إن استشهاد سماحة قائد الثورة على يد إسرائيل وأمريكا الإجرامية شكّل فاجعة كبرى للبلاد، إلا أنه أضاف: كما يؤكد الله تعالى في القرآن الكريم، فإن الأنبياء وقادة المجتمعات جاؤوا لنشر الوعي والحرية والحق والعدالة بين شعوب العالم، وبرحيلهم فإن هذا الطريق لن يبقى من دون سالكين.

وأضاف أن على أمريكا وإسرائيل أن تعلما أن هذا العمل لن يجلب لهما سوى الخزي، داعياً أبناء الشعب إلى إفشال مخططات الأعداء عبر حضورهم الفاعل في المساجد والشوارع، مؤكداً أن المشاركة الشعبية كفيلة بإحباط تلك المخططات.

وأوضح أنه استناداً إلى المادة 111 من الدستور، باشر مجلس القيادة المؤقتة مهامه اعتباراً من اليوم، مشدداً على أنه، بعون الله، سيواصل بقوة نهج الإمام وقائد الثورة العزيز، ونهج جميع الساعين إلى الحق في العالم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بقوة استهداف قواعد الأعداء وتدميرها، وستجعلهم، كما في السابق، يشعرون باليأس.

وختم بالدعاء إلى الله ألا يخزي البلاد أمام أبنائها، وأن يوفق المسؤولين للسير بثبات في درب الحق والعدالة، مقدماً التعازي مجدداً في استشهاد قائد الثورة، الذي جاء بعد سنوات طويلة من الجهاد والكفاح والتضحية ومقارعة الظالمين، سائلاً الله أن يتغمده برحمته، وأن يحفظ أتباعه ثابتين مرفوعي الرأس، وأن يكتب النصر للمسلمين.