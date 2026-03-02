المرجع اليعقوبي ينعي الإمام الخامنئي: بُشرى الخاتمة الحَسنة للشهيد القائد السيد الخامنئي (زاده الله

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدر المرجع الديني"آية الله الشيخ محمد اليعقوبي" بيانا نعى فيه قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة وفيما يأتي نص البيان:

بسمه تعالى

الحمد لله الذي لا رادَّ لقضائهِ ولا يُحمد على مكروه سواه.

لقد بلَغ قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (رفع الله مقامه) مناه وأدرك ما كان يطلبه منذ ستين عاماً وهو نيل الشهادة في سبيل الله تعالى في شهر الله الأعظم، وهو وسامٌ يمنحه الله تبارك وتعالى لمن أخلصَ له وجاهد في سبيل نيل رضاه (وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ) (آل عمران:140) وإن أولياء الله تعالى لا يرضون بغير الشهادة ختاماً لحياتهم، ولا بغير الجنة ثمناً وثيقاً لأنفسهم (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) (التوبة:111) فمضى على ما عاهد الله عليه والصدق مع ربّه (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ) (الأحزاب:23) وترك الخزي والعار لأعدائه الذين لا زالت فضائحهم تتوالى بأبشع صورة مما يكشف عن دناءة هذه الدنيا وتفاهتها.

إن عهدنا بقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، الصبر والثبات والحكمة والوعي والتلاحم وملء الفراغ الذي حصل في كل الاحداث الجسيمة والكوارث الفادحة التي وقعت عبر تاريخ الجمهورية الاسلامية، وإن المسؤولية العظيمة التي تحمّلها علماء الإسلام العارفون بلوابس الزمان والشعب المسلم الواعي تُلزم الجميع بأن يتصرفوا بحكمة وبصيرة وشجاعة وعزم راسخ لتحقيق ما فيه عزّة المؤمنين ورِفعة الإسلام العظيم والله المستعان، وهو مدبّر الأمور وله ملك السماوات والأرض ولا يؤودهُ حفظهما وهو العلي العظيم.

محمد اليعقوبي – النجف الاشرف

11/شهر رمضان المبارك/1447