  1. إيران
  2. المجتمع
١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١:٥٣ م

فيديو...تقریر مراسل مهر عن مسيرات يوم القدس العالمي من ساحة الثورة بالعاصمة

فيديو...تقریر مراسل مهر عن مسيرات يوم القدس العالمي من ساحة الثورة بالعاصمة

حضر مراسل وكالة مهر للأنباء مسيرات يو القدس العالمي في العاصمة طهران، حيث يقدم تقريرا عن مشاركة حاشدة للأهالي من ساحة الثورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء يحيي الشعب الإيرانيّ هذا العام يوم القدس بالدّوس على رؤوس الظالمين، بمقارعتهم وبالاستبسال في مواجهتهم، بعد أن أعدّ لهم ما استطاع من قوّة.. في هذه الأيام المباركة والمقدّسة، يشنً الاستكبار حربًا ضروسًا يستخدم فيها العدوّ كلّ طاقته الوحشية لقتل إرادة المواجهة في نفوس أهل الحقّ، ويظنّ أن بالقتل يهدّد من كرامتهم من الله الشهادة.

رمز الخبر 1969182

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات