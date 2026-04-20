قاليباف يحذر الناشطين في سوق النفط العالمي مع إعادة فتح الأسواق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في سياق تغريداته التي تهدف إلى تحذير الناشطين في السوق المالية من التأثر بوثائق المسؤولين الأمريكيين، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، على شبكة X:

"يُحدد سعر النفط الرقمي (الورقي) بناءً على توجهات السوق، وكذلك السندات، وكلاهما هشّان لا يُمكن الوثوق بهما؛ فالمعيار الأساسي هو سعر النفط الفعلي، أي السعر الذي يُباع ويُشترى به النفط فعلياً، والذي يُحدد بناءً على معاملات السوق الحقيقية.

"الفرق هو أنه في حالة النفط، يوجد على الأقل مؤشر يُسمى سعر النفط الفعلي، يُحدد مدى التلاعب بسعر النفط الرقمي، لكن هذا ليس هو الحال مع السندات، فكل شيء مبني على أسس واهية."

وفي ختام رسالته، ذكّر رئيس البرلمان المتداولين بمؤشر يُعرف في حساباتهم باسم مؤشر سعر النفط الفعلي.

