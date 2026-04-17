ترامب ونتانياهو مختلان عقليا ولايهتمان الا مصلحتهما الشخصية..الوعى الجماعي الايراني صدم هذين الثنائي

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: غرف سوداء تعمل منذ اليوم الأول للعدوان الصهيو اميركي على إيران وعلى محور المقاومة من لبنان الى العراق ، تعمل بخبث وحقد مع دعاية صهيونية مقززة حاول العدو الأميركي أن يضيف عليها كي الوعي متزامنة مع حرب نفسية إعلامية شعواء مليئة بالاكاذيب والاضاليل لتوليد الإحباط والاستسلام والانهزام لمحور المقاومة أمام أميركا والكيان اللقيط، حول البعد النفس إجتماعي لهذا العدوان كان لنا هذا الحوار لوكالة مهر للأنباء أجرتها مراسلتنا وردة سعد مع * الاخصائية في علم النفس الاجتماعي السيدة نسرين نجم، ونص الحوار كما يلي:

*كونك اختصاصية في علم النفس الاجتماعي ما هي الابعاد النفس اجتماعية للحرب المفروضة على ايران من قبل العدو الصهيو_ اميركي؟ وكيف تنظرون الى وحدة ومتانة الشعب الايراني بالوقوف الى جانب حكومته وقيادته وجيشه وحرسه؟*

" منذ انتصار الثورة الاسلامية المباركة ولا يزال الشعب الايراني يبهرنا بال "نحن" الجماعية الوطنية الوحدوية على حساب "الانا" الضيقة الطائفية العنصرية، ما توقفنا عنده هو ان البعض رغم الاختلاف في الاراء والرؤى الاقتصادية والاجتماعية ولكنهم عندما اعتدى العدو الصهيو اميركي على الجمهورية كان لهم بالمرصاد كانوا قلبا واحدا ويدا واحدة ترفع قبضتها في وجه المعتدين المتسلطين قوى الشر، وما لفتنا ايضا هو العدد الكبير ممن توجهوا ببراءة ذمة من القائد الشهيد سماحة الامام الخامنئي قده عبر مكتب السيد القائد بحيث كانوا مغرر بهم ببعض النقاط وانكشفت الامور امامهم، وهذا ما يشير الى مدى الوعي الجمعي الملفت والذي نتوقف عنده كثيرا، لان هذا الوعي الجمعي كان له الاثر الكبير في مواجهة ومقاومة العدو، فمنذ اليوم الاول للعدوان التف الشعب الايراني حول قيادته وجيشه وحرسه وباسيجه متضامنين مع النظام الايراني متمسكين به، على عكس ما كان يسعى اليه المختلان عقليا ترامب ونتنياهو الذين دفعوا ملايين الدولارات وما تركوا وسيلة اعلامية ولا منصة اجتماعية الا وحاولوا ان يلعبوا على غسيل ادمغة الناس لاستقطابهم وقلبهم على النظام فكان الرد ساحقا شكل صدمة للثنائي المخبول وذلك عبر مشاركة الملايين من الايرانيين في مسيرات وتظاهرات في الشوارع حزنا على استشهاد القائد الكبير السبد على الخامنئي وتأكيدا على مواصلة نهجه ووقوفا في وجه قوى الاستكبار، هذه المشاهد المليونية ادهشت قوى الطاغوت وكأنها وجهت صفعة لهم، اضف الى ذلك انه رغم كل الشائعات والاكاذيب التي بثوها الثنائي المجرم الا ان المتابع للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي الكيان المؤقت يلاحظ ويقرأ ويشاهد الازمات الاقتصادية المدمرة من الداخل لمفهوم السلطة عدا عن الغلاء الفاحش وازدياد نسبة العاطلين عن العمل... ورفض الجنود الصهاينة للالتحاق بالخدمة وارتفاع نسبة الانتحار بينما نرى انه في ايران وصل عدد الذين سجلوا اسمائهم للجهاد المقدس للملايين من المتطوعين... اذن المواجهة بين حضارة عريقة لها تاريخها ولها ثقافتها ولها جغرافيتها ولها كينونتها واستقلاليتها ووحدتها وبين مجموعات بشرية لا تاريخ لها سوى الاجرام والقتل وكيان لقيط مؤقت جغرافيتها بنتها على دم الفلسطينين بإحتلالها للاراضي ودولة تعتبر نفسها انها دولة عظمى اي الولايات المتحدة الاميركية وما فعلته بالهنود يند له الجبين لتبني ما سمي بولاياتها ، فتجد ان الاميركي هو مزيج من مكسيكي هندي، او افريقي ، ايطالي وما الى ذلك....لا يمكن لدولة تعيش على افلام الكاوبوي ولا لكيان مؤقت ان يقفا في وجه حضارة عريقة في التاريخ البشري لها وجودها قبل الاف السنوات من ولادة هذه الغدد السرطانية الشريرة."

*كيف ينظر علم النفس الاجتماعي الى ان اغلب تغريدات ترامب هي اضاليل واكاذيب ويعمل على خلق حالة من اللاخلاقية ونقل مفاهيم جزيرة ابستين اللانسانية الى كل المجتمعات* ؟

" مما لا شك فيه ان ترامب وهو امر واضح للعيان مصاب بجنون العظمة، فلا ننسى انه كان يعمل في مجال التجارة والاستعراض وحلبات المصارعة بأميركا تشهد حضوره الاستعراضي الهش مع ابطال في المصارعة الحرة، فقد كان يعتمد في اعماله على التضخيم وعرض انه القوي المسيطر ونقل هذا الاسلوب الصبياني الى عالمه السياسي ليتحول الى جزء رئيس من شخصيته التي تفتقد الاتزان والعقلانية، فيقول الفيلسوف الاميركي نعوم تشومسكي:" يقود البيت الأبيض شخص معتل اجتماعيا، مصاب بجنون العظمة، لا يكترث إلا لسلطته والاستحقاقات الانتخابية. عليه بالتأكيد أن يحافظ على دعم قاعدته، التي تضم الثروات الكبرى وأبرز أرباب العمل"، جنون العظمة سيطر عليه لدرجة انه نشر منذ فترة على منصته شبه نفسه بالسيد المسيح ع، الامر الذي اثار حفيظة الكثير من المسيحيين ليعود ويحذفها، وهاجم قداسة البابا قائلا ان "ليو لم يكن موجودا لو لم اكن في البيت الابيض" عدا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صور تظهر قصور وشركات له على سطح القمر وتحمل اسمه، واغلب الاطباء النفسيين في اميركا يعتبرون ان هذه الشخصية تعاني من اختلالات عميقة عقليا فهو يعتبر نفسه انه فوق البشر وبإستطاعته ان يحتل اي بلد او يهاجم اي بلد او يخطف اي رئيس بلد مثلما حصل في فنزويلا، فهو شخص لا يهتم كثيرا بالثوابت والقواعد والأعراف بل كثيرا ما ينتهكها إذا كان في ذلك مصلحته أو سعادته مثلما حصل في جزيرة ابستين والفضائح اللاخلاقية المدوية...

ومن الناحية السياسية وما يحصل حاليا مع الجمهورية الاسلامية في ايران ، فقد وقع في الفخ الذي كان يحضره لايران منذ سنوات معتبرا نفسه انه الاقوى والاكثر سلطة فها هو يتخبط ويستنجد المساعدة لمواجهة ايران تارة من دول الناتو التي لم تعره اي اهتمام او من الدول الاوروبية التي اعتبرت بأن ترامب ادخل نفسه في فوضى من الصعب ان يخرج منها منتصرا وبهذا عنونت صحيفة الغارديان البريطانية بمقالة "ترامب يتخبط في إيران، كل كلمة يقولها تزيد من الفوضى" ويتوسع كاتب المقالة تيد ويدمر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يُحقق نجاحاً يُذكر في حشد الدعم للحرب على إيران، لا في الداخل ولا في الخارج.

إذ يقول ويدمر، إنه بدلاً من أن يوحد دونالد ترامب " العالم الحر"، زاد من انقسامه عندما سخر وانتقد الدول الحليفة وهو ما يصفه الكاتب بأنه "طريقة غريبة لخوض حرب"، وبأنه "سبب شعور الناس بأن النصر لا يزال بعيد المنال".كما ينتقد الكاتب الأمريكي، تصريحات ترامب حول الحرب، واصفاً إيّاها بأنها " تصريحات مُتغيرة تتناقض فيما بينها أو تنكر الواقع ببساطة".

*على مدى 47 عاما تعرضت ايران لعقوبات جائرة، وعلى مدى هذه الاعوام كانت الماكينة الاعلامية تعمل على تشويه صورة الجمهورية الاسلامية عبر كي الوعي الاسلوب الذي يقف الى جانب الجلاد في وجه الضحية* ؟

مفهوم كي الوعي هو من استراتيجيات الحرب النفسية والتي تسعى لتغيير قناعات، أفكار، ومعتقدات مجموعة معينة مثلما يحصل من قوى الشر المتمثلة بالعدو الصهيو اميركي وذلك عبر "فرمتة" الذاكرة الجماعية. لإلحاق هزيمة نفسية، محو جرائم العدو، وفرض واقع جديد يقبل بظروف الطرف الأقوى، مما يحول الوعي من المقاومة إلى التسليم.

وعلى مدى عقود عاشت اوروبا والشعب الاميركي بخدعة كي الوعي وذلك من خلال تشويه صورة الجمهورية الاسلامية وتصويرها على انها دولة لا حقوق فيها لمواطنيها وانها تقتل وتعذب وما الى ذلك من افتراءات واكاذيب وان الادارة الاميركية هي المخلص للشعب الايراني كما يدعون فقاموا بحصارها اقتصاديا وصحيا واجتماعيا على مدى عقود ضاربين بعرض الحائط المصلحة الصحية للمرضى وغيرها من القضايا الانسانية ، عندها لجأ القائد الشهيد السيد علي الخامنئي قده الى استراتيجية الاكتفاء الذاتي فنجح الشعب الايراني في كسر القيود ولا زالت منذ انتصار الثورة المباركة لها ثقلها على كل الجوانب واصبحت الرقم الاول في المنطقة وفي المراتب الاولى عالميا بالصناعات الطبية والعسكرية والمعدنية وغيرها، والان يحاول العدو عبر كي الوعي ان يعيد المشهدية من خلال اغلاق الايرانيين مضيق هرمز الامر الذي اثار جنون الادارة الاميركية وربيبتها الكيان الصهيوني، الا ان هذا الكي تحول الى ارتقاء للوعي، وتوضحت الامور وانكشفت الكذبة التي اطلقها العدو الصهيو اميركي بأن لا هم له سوى مصلحته الذاتية لا مصلحة حتى شعوبهم، فإذن انقلب السحر على الساحر..

