محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وفرنسا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، محادثة هاتفية اليوم الأحد.



وأطلع وزير خارجية إيران نظيره الفرنسي على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المفروضة، مؤكدًا على أهمية الدور البنّاء للدول الأوروبية في هذه العملية.



وأكد وزير الخارجية الفرنسي، مشددًا على موقف بلاده الداعم لاستمرار النهج الدبلوماسي، على أمل أن نشهد، مع استمرار المحادثات، إرساء السلام في المنطقة.



وشدد وزيرا خارجية إيران وفرنسا على استمرار المشاورات الثنائية ومع الأطراف الإقليمية الأخرى.