ترامب يعترف: إيران تمتلك القوة البحرية / هاجموا مدمراتنا الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن تقارير إعلامية، فإنه على الرغم من عدوان القوات الأمريكية على ميناءي قشم وبندر عباس جنوب إيران، وصف دونالد ترامب هذه الهجمات بأنها غير ذات أهمية، وزعم أن وقف إطلاق النار سارٍ ولا يزال قائمًا.

اعترف رئيس الحكومة الأمريكية الإرهابية بأن البحرية الإيرانية هاجمت ثلاث مدمرات أمريكية غازية بأسلحة متنوعة. هذا وأن مرارا وتكرارا كان قد ادعي ترامب أن الجيش الامريكي دمر القوة البحرية الايرانية بالكامل!

وصف ترامب انسحاب المدمرات الأمريكية بأنه انسحابها من النيران الإيرانية!

وفي كذبة أخرى، ادعى أن أيًا من المدمرات لم تتضرر.

وعقب الهجوم على ميناءي قشم وبندر عباس، أعلن مركز القيادة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في غرب آسيا (سنتكوم) مسؤوليته عن الهجمات على مناطق في بندر عباس وقشم، وذلك بنشر بيان على الإنترنت.

في غضون ذلك، أعلنت البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها هاجمت ناقلتي نفط إيرانيتين بصواريخ كروز وطائرات قتالية بدون طيار رداً على هجوم المدمرات الأمريكية المعادية.

