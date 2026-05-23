وزير الخارجية الايراني يؤكد في رسالة للشيخ قاسم التزام ايران بدعم المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران، السيد عباس عراقجي، رسالة هامة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها على الموقف المبدئي والثابت لبلاده في دعم المقاومة، كاشفاً عن تمسّك طهران بربط أي اتفاق إقليمي بوقف إطلاق النار الشامل والدائم في لبنان.

تفاصيل الرسالة:

تضمنت رسالة وزير الخارجية الإيراني النقاط المحورية التالية:

الالتزام المطلق بدعم المقاومة

إن الجمهورية الإسلامية، وحتى اللحظة الأخيرة، لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه).

تلازم المسارات وشرط وقف إطلاق النار

منذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا البطل وسيبقى كذلك.

الدور الباكستاني والمقترح الأخير

في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار كجزء لا يتجزأ من أي تسوية.