محافظ البنك المركزي: نتطلع لزيادة قدرات تمويل التجارة الايرانية-الروسية وتعزيز الممر الدولي الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ البنك المركزي الايراني، خلال زيارته لبنك "مير بيزينس" الروسي، قد اشار إلى مسار تطور أنشطة البنك خلال السنوات الأخيرة، قائلا: إن بنك مير بيزينس حقق تقدما ملحوظا مقارنة بالماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا البنك يمكنها أن تسهم في استكمال سلسلة التوريد وتقديم مزيد من الخدمات للفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وشدد "همتي" على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو، لافتا الى انه ينبغي متابعة تطوير الممر الشمالي بجدية أكبر ، موضحا انه وبناء على ذلك، تم وضع برامج لتطوير قدرات المناطق الشمالية للبلاد، وتوسيع النقل البحري، والتركيز بشكل أكبر على توفير السلع عبر مسار روسيا.

وفي معرض إشارته إلى سياسة الحكومة الإيرانية الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا، أوضح محافظ البنك المركزي الايراني أن إرادة الحكومة تتجه نحو توسيع التجارة الثنائية، وأن الشبكة المصرفية ستساند هذا المسار بجدية، منوّها أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لديه قدرة أكبر بكثير على النمو، وأن تعزيز البنى التحتية المالية والمصرفية يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف.

وتطرق "همتي" الى مباحثاته مع محافظ البنك المركزي الروسي، معربا عن توقعه أن تقدم البنوك الروسية مزيدا من التعاون في مجال فتح الاعتمادات المستندية (LC) للأطراف الإيرانية، بما يتيح توفير التمويل متوسط الأجل وتيسير استيراد السلع التي يحتاجها البلاد، وفي المقابل، سيتم متابعة تطوير الصادرات الإيرانية إلى السوق الروسية.

واعتبر دور بنك "مير بيزينس" في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهما، مشيرا الى أن البنك قام بإجراءات فعالة خلال السنوات الماضية، ويمكنه أكثر من أي وقت مضى أن يكون في خدمة توسيع العلاقات التجارية والمالية بين إيران وروسيا.

واكد محافظ البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالمبادئ المهنية للمصرفية الدولية وإدارة المخاطر، موضحا أن القرارات الائتمانية ينبغي أن تتخذ بناء على الضوابط والمعايير المصرفية فقط، وتجنب أي إجراء خارج الأطر المهنية، ذلك أن إدارة المخاطر تمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة ونجاح البنوك.

وفي جزء آخر من تصريحاته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للبنك المركزي أن زيادة رأسمال بنك "مير بيزينس" تعد إحدى آليات تعزيز مكانة البنك، مؤكدا أن مشاركة بنوك ومؤسسات مالية إيرانية أكبر في هيكل رأسمال البنك يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ من قدرته التشغيلية وطاقته التمويلية.

واختتم "همتي" كلمته بتقديم الشكر لإدارة وموظفي بنك "مير بيزينس"، مؤكدا دعم البنك المركزي للبرامج التطويرية لهذا البنك وتعزيز حضوره في السوق الروسية.