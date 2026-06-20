باكستان: المفاوضات بين إيران وأمريكا تبدأ غدا الاحد في سويسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت بعد ظهر اليوم السبت بأن المفاوضات الفنية بين إيران وأمريكا ستعقد غداً (الأحد) في بورغنشتوك بسويسرا.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الفنية بين إيران وأمريكا يوم الجمعة، لكنها تأجلت بسبب انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الكيان الصهيوني وهجمات هذا الكيان على جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية بأن المفاوضات ستعقد غداً بوساطة باكستان وقطر كدولتين وسيطتين.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قد قال عصر اليوم، قبل مغادرته إلى سويسرا، إن الجلسة المقبلة بين إيران وأمريكا تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر.