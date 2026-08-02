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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٧:٠٩ م

معبر شلمجة الحدودي عشية زيارة الاربعين..حركة المرور لاتزال مكثفة

معبر شلمجة الحدودي عشية زيارة الاربعين..حركة المرور لاتزال مكثفة

عشية زيارة الأربعين، لا تزال حركة المرور مكثفة ومزدحمة على معبر شلمجة الحدودي.

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رمز الخبر 1972781
جواد ماستری فراهانی

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