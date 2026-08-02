https://ar.mehrnews.com/news/1972781/ ٠٢/٠٨/٢٠٢٦، ٧:٠٩ م رمز الخبر 1972781 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٨/٢٠٢٦، ٧:٠٩ م معبر شلمجة الحدودي عشية زيارة الاربعين..حركة المرور لاتزال مكثفة عشية زيارة الأربعين، لا تزال حركة المرور مكثفة ومزدحمة على معبر شلمجة الحدودي. تحميل 14 MB رمز الخبر 1972781 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة اللجنة الثقافية لزيارة الأربعين في ايران تُقيم 700 فعالية ثقافية في العراق مكانة الأربعين في فكر القائد الشهيد: من إحياء الأمة الإسلامية إلى أفق الحضارة الإسلامية الحديثة منفذَيّ "شلمجه" و"تشذابة" على طريق الفيض المليوني للأربعين؛ وحركة المرور لا تزال كثيفة قائد الشرطة الايرانية: أكثر من مليون زائر ايراني لا يزالون في العراق سمات زيارة الاربعين الاربعين الحسيني مسيرة الاربعين
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