مكانة الأربعين في فكر القائد الشهيد: من إحياء الأمة الإسلامية إلى أفق الحضارة الإسلامية الحديثة

وكالة مهر للأنباء: يحتلّ الأربعين الحسيني مكانةً متميزةً في المنظومة الفكرية للإمام السيد علي خامنئي، إذ لا ينظر إليه بوصفه مناسبةً دينيةً لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) فحسب، بل يراه ظاهرةً حضاريةً متكاملةً تمتلك القدرة على الإسهام في إعادة بناء الأمة الإسلامية، وتعزيز هويتها، واستشراف مستقبلها. ومن هذا المنطلق، يقدّم الإمام خامنئي قراءةً منظوميةً للأربعين، تربط بين مفاهيم الأمة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب، وثقافة المقاومة، والقوة الناعمة، والحضارة الإسلامية الحديثة، باعتبارها عناصر مترابطةً في مشروع نهضوي واحد.

وينطلق هذا التصور من مركزية مفهوم “الأمة”، الذي يشكل الإطار المرجعي لفهم مختلف القضايا الإسلامية في فكر الإمام خامنئي. فالأربعين، في رؤيته، ليس مجرد تجمع ديني حاشد، بل هو تجلٍّ عملي لوحدة المسلمين، إذ يجتمع الملايين من مختلف البلدان، والأعراق، والثقافات، والمذاهب، في مسيرة واحدة تجمعهم العقيدة، والمحبة، والهدف المشترك. وبهذا يتحوّل مفهوم الأمة من إطار نظري إلى تجربة اجتماعية حيّة، تُرسّخ قيم الأخوة، والتكافل، والتعاون، والمسؤولية المشتركة، وتؤكد قدرة المسلمين على تجاوز الانقسامات التي فرضتها الاعتبارات القومية والمذهبية.

ويرتبط هذا الفهم ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي يحتل موقعاً أساسياً في فكر الإمام خامنئي. فالتقريب، في نظره، ليس مجرد خيار سياسي أو استجابة لظروف مرحلية، وإنما أصل ديني يقوم على احترام الاختلاف المذهبي ضمن إطار الوحدة الإسلامية. ومن هنا، يمثل الأربعين ساحةً عمليةً للتعارف، والتعايش، والتعاون بين المسلمين، حيث تتجسد المشتركات الإسلامية في أبهى صورها، وفي مقدمتها محبة أهل البيت (عليهم السلام)، بعيداً عن التعصب، والإقصاء، وإثارة الخلافات، الأمر الذي يجعل هذه الشعيرة ركيزةً لتعزيز التماسك الداخلي للأمة الإسلامية.

كما يقدّم الإمام خامنئي الأربعين بوصفه أحد أبرز مظاهر القوة الناعمة للعالم الإسلامي. فهذه المسيرة المليونية، بما تتضمنه من مشاهد الإيثار، والخدمة التطوعية، والتكافل، والانضباط، والمشاركة الشعبية الواسعة، تقدم نموذجاً حضارياً للإسلام، قادراً على التأثير في الرأي العام العالمي من دون الاعتماد على أدوات القوة الصلبة. فالقوة الحقيقية، في هذه الرؤية، لا تقتصر على الإمكانات العسكرية أو الاقتصادية، وإنما تشمل أيضاً القدرة على الجذب الثقافي، وبناء الثقة، وإبراز القيم الأخلاقية والإنسانية التي يحملها الإسلام.

وفي السياق نفسه، يرتبط الأربعين ارتباطاً وثيقاً بثقافة المقاومة المستلهمة من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام). فالمقاومة، في فكر الإمام خامنئي، ليست مفهوماً عسكرياً فحسب، بل منظومة قيمية تقوم على العزة، والحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية، ورفض الظلم، والهيمنة. ومن خلال إحياء رسالة عاشوراء، يسهم الأربعين في ترسيخ هذه القيم وتحويلها إلى وعي اجتماعي وسلوك حضاري، بما يعزز روح المسؤولية والاستعداد للدفاع عن المبادئ الإسلامية والإنسانية.

وتبلغ هذه الرؤية ذروتها في مفهوم الحضارة الإسلامية الحديثة، والذي يمثل الغاية النهائية للمشروع الفكري للإمام خامنئي. فالأربعين، وفق هذا التصور، ليس مجرد مناسبة لإحياء الماضي، بل هو نموذج عملي لمجتمع إسلامي تتجسد فيه قيم الإيمان، والأخلاق، والإيثار، والثقة الاجتماعية، والمشاركة الشعبية، والخدمة العامة. ومن خلال هذه التجربة السنوية، تكتسب الأمة خبرةً عمليةً في التعاون، والتنظيم، والعمل الجماعي، بما يؤهلها للإسهام في بناء حضارة إسلامية معاصرة تجمع بين الأصالة الدينية ومتطلبات العصر.

وخلاصة القول، إن الإمام السيد علي خامنئي يقدّم للأربعين قراءةً تتجاوز البعد الشعائري التقليدي، ليغدو مؤسسةً حضاريةً متجددةً لإحياء الأمة الإسلامية. فهو يربط بين الأمة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب، وثقافة المقاومة، والقوة الناعمة، والحضارة الإسلامية الحديثة، ضمن منظومة فكرية واحدة، تجعل من الأربعين ركيزةً لإعادة بناء الإنسان والمجتمع، ومنطلقاً لترسيخ الوحدة الإسلامية، وتعزيز الحضور الحضاري للإسلام، والتمهيد لنهضة حضارية معاصرة ذات رسالة إنسانية عالمية.

(الميادين)