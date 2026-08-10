عراقجي يهنئ رضائي بتعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه جاء في رسالة "عراقجي" بهذه المناسبة: أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة تعيينكم ممثلا لقائد الثورة الإسلامية وأمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف وزير الخارجية في رسالته: إن ثقة سماحة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية بكم لتولي هذه المسؤولية الجسيمة، تأتي ثمرة سنوات من الخبرة والجهاد والحضور الفاعل في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والإدارية، والتعامل المباشر مع أكثر القضايا الستراتيجية تعقيدا في البلاد؛ وهي خبرة تعد، في ظل الظروف الراهنة المحفوفة بالمخاطر وفي بيئة تشهد تحولات متسارعة، رصيدا ثمينا للاضطلاع بهذا الدور المهم.

وأكد أن وزارة الخارجية ستواصل كما في السابق، وفي إطار السياسات العامة للنظام الإسلامي وبالتنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي، توظيف جميع إمكانات الدبلوماسية في البلاد للمضي قدما في مسار تحقيق المصالح الوطنية، وتعزيز اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضمان الأمن المستدام للبلاد وترسيخه.

وختم "عراقجي" رسالته بالقول: أجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة على هذا التعيين الجدير، أسأل الله سبحانه وتعالى، القادر المقتدر، أن يوفقكم في هذا المسار، وأن يمنّ عليكم بمزيد من التوفيق والنجاح والرفعة في خدمة الشعب الإيراني الشريف، وصون مصالح البلاد ومنافعها الوطنية.