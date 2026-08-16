ندوة دولية حول «اتفاق مكة».. هل تتغير خريطة القوى في الشرق الأوسط؟

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: تستضيف وكالة مهر للأنباء، يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، في تمام الساعة 13:00، ندوة دولية بعنوان: «اتفاق مكة؛ هل تتغير خريطة القوى في الشرق الأوسط؟».

ويشارك في الندوة كل من البروفيسور حسن أونال، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أنقرة، والدكتور سيد راشد عباس نقوي، الأستاذ الجامعي والمحلل الباكستاني البارز، والدكتور كامران كرمي، الصحفي والباحث في الشؤون السعودية، ومحمد بيات، الباحث في شؤون غرب آسيا، ومصطفى كمال، الباحث في الشؤون الأمنية من القاهرة، ومحمد رضا مرادي، المدير العام للشؤون الدولية والأخبار الخارجية في وكالة مهر للأنباء.

ويناقش الخبراء خلال الندوة أبعاد «اتفاق مكة» وتداعياته، وتأثيره المحتمل في المعادلات الإقليمية وترتيبات موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للراغبين في الحضور شخصياً إرسال بياناتهم عبر تطبيق «تلغرام» إلى المعرف: Mmoradi۱۳۶۱@.

ونظراً إلى محدودية المقاعد، فإن المشاركة في الندوة تتطلب التسجيل المسبق والتنسيق قبل الحضور.