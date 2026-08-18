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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٧ ص

عراقجي: إيران وعُمان ستُنهيان اتفاقية المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز

عراقجي: إيران وعُمان ستُنهيان اتفاقية المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي أن إيران وعُمان ستُنهيان اتفاقية المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال شرحه لآخر مستجدات المحادثات الثنائية بين إيران وعُمان بشأن تحديد مسار مناسب للمرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة هذه العملية.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في المنطقة والاتجاهات الدبلوماسية الراهنة، وناقشا ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لإدارة الوضع، ومنع تصعيد التوترات، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

/انتهى/

رمز الخبر 1973081
جواد ماستری فراهانی

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