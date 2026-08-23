نائب رئيس البرلمان الايراني: يجب أن يكون مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الایرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة عامة اليوم (الأحد) في كلمته أمام المجلس: إن ما يؤثر في المعادلات الدولية اليوم هو سلطة الشعب الإيراني والمكانة الرفيعة لمسؤولي البلاد. يجب على أمريكا أن تستمع إلى صوت سلطة إيران العظمى.

الحصار الاقتصادي يعني هجومًا على اقتصاد إيران

وتابع نائب أهالي همدان وفامنين في مجلس الشورى الإسلامي: الحصار الاقتصادي يعني هجومًا على اقتصاد إيران، ومن يهاجم اقتصاد إيران، سنردّ عليه بمهاجمة شركاتها الاقتصادية في المنطقة وكل من يدعمها اقتصاديًا وإقليميًا. لذا، على أمريكا أن تعلم أن الشعب الإيراني العظيم وقواتنا المسلحة ومسؤولينا متحدون أقوياء في مواجهة أي تهديد، وسيدافعون عن المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة.

وصرح حاجي بابائي: يجب أن يبقى مضيق هرمز تحت سيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطالما استمر الحصار الاقتصادي الأمريكي، فإن أي حديث مع أي دولة أخرى في المنطقة بشأن مضيق هرمز ليس تصرفًا حكيمًا أو واعٍ.

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