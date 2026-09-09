الطائرات السعودية تشن 43 غارة على محافظات يمنية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن سلسلة من الغارات الجوية السعودية استهدفت خلال الساعات الماضية محافظتي الجوف ومأرب.

كما أعلنت هيئة الدفاع المدني اليمنية أن عدد شهداء الغارات السعودية على منطقة الحزم في الجوف بلغ 23 شهيداً.

وأفادت المسيرة بأن الطائرات السعودية شنت خلال الساعات الماضية 43 غارة على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة.

يُذكر أنه رغم أن حركة أنصار الله اليمنية خفضت منذ بداية الشهر الجاري مستوى التوتر المباشر ضد السعودية، وعلقت استهداف البنى التحتية السعودية، ولا سيما المنشآت النفطية، وامتنعت عن مهاجمة السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر وباب المندب، إلا أن الرياض شنت مرة أخرى هجوماً واسعاً في مواجهة صنعاء، وتوفر غطاءً جوياً للجماعات الموالية لها على الجبهات الداخلية اليمنية التي تشهد تصاعداً في نيران الاشتباكات.

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