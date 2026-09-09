القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كابل يلتقي مع عراقجي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عليرضا بيكدلي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كابل، التقى بالسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وأجرى معه حواراً.

كما قدّم بيكدلي تقريراً عن آخر الإجراءات والبرامج التي تنفذها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابل، في إطار متابعة وتطوير القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واستعرض آخر مستجدات المسائل المشتركة، بما فيها المجالات القنصلية والاقتصادية والثقافية.

وخلال هذا اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات ووضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان، ومسار التعاون الثنائي، وسبل تعزيز وتطوير التفاعلات بين البلدين.

/انتهى/