موسكو تدعو اسرائيل الى وقف هجومها على غزة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان الخارجية الروسية قالت في بيان لها أمس الاثنين انه "في هذا الظرف يشكل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة مع ما رافقها من مقتل مدنيين , مصدر قلق شديد ".
ويشن العدو الصهيوني منذ ستة أيام هجوما عسكريا واسع النطاق في شمال قطاع غزة أوقع اكثر من 50 شهيدا فلسطينيا .
واضافت الخارجية الروسية "نحن على قناعة بأن وقف التوغلات الإسرائيلية سيوجد ظروفا ملائمة لنجاح جهود اقامة حكومة فلسطينية جديدة تأخذ في الإعتبار المطالب المعروفة للمجتمع الدولي ".
وتابع البيان ان وقف الهجمات "سيتيح تحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية "./انتهى/
دعت روسيا اسرائيل الى وقف هجومها على الأراضي الفلسطينية معربة عن "قلقها الشديد" من تواصل الهجوم, ومقتل المزيد من المدنيين.
رمز الخبر 403284
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