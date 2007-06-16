احمدي نجاد: نرحب بتعزيز العلاقات مع تركمنستان

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الرئيس احمدي نجاد عقد مساء أمس مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره التركمنستاني قربان قلي بردي محمدوف وذلك بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في مبنى رئاسة الجمهورية بطهران .

وأشار رئيس الجمهورية الى ان ايران دافعت منذ البداية عن استقلال تركمنستان, مؤكدا ان هذه السياسة مستمرة بقوة, معتبرا ان تطور تركمنستان هو تطور لايران .

وعن المقترحات التي من المقرر ان يقدمها الرئيس التركمنستاني لتنمية التعاون بين البلدين, قال الرئيس احمدي نجاد "ان ايران ترحب بمقترحات الحكومة التركمنستانية, وهي مسرورة للبرامج الجيدة التي أعدها السيد محمدوف لتنمية وبناء بلده, وسوف نقوم بتقديم اقتراحات ايضا في هذا المجال, للتوصل الى اتفاق وقرار مشترك ".

بدوره أشار الرئيس التركمنستاني في هذا المؤتمر الصحفي المشترك الى أهمية العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا "أن العلاقات بين ايران وتركمنستان جيدة وان العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين ذات جذور تاريخية سحيقة, يجب استثمارها لتنمية العلاقات الثنائية "./انتهى/