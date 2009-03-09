وزير الخارجية التركي: تركيا تسعى لتخفيف التوتر بين ايران وامريكا

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان علي باباجان قال للمراسلين قبيل سفره الى طهران للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) الذي يبدأ اليوم الاثنين، ان تركيا ستبحث القيام بدور الوسيط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة.

وأضاف باباجان "نستطيع ان نساهم في نقل العلاقات بين البلدين الى مستوى افضل كثيرا ونأمل ان يسفر هذا السعي من اجل الحوارعن تحقيق نتائج ملموسة"، موضحا انه لا يحمل رسالة من الولايات المتحدة الى مسؤولين ايرانيين خلال زيارته الراهنة.

وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قالت قبيل مغادرتها انقرة انها ستطلب من تركيا المساعدة في دفع خطة الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما للتعامل مع ايران./انتهى/